ZIMA feiert zwei Dachgleichen in Wien

Nach den erfolgreichen Spatenstichen im vergangenen Jahr setzt die Zima jetzt mit zwei Gleichenfeiern die nächsten Meilensteine für das neue Wohnquartier „Attemsgarten“ und das geförderte Wohnprojekt Attemsgasse 42 in der Wiener Donaustadt. Begrünung, Urban Gardening, nachhaltige Energiequellen und leistbares Wohnen stehen dabei im Fokus der beiden Projekte.

Im „Attemsgarten“ entsteht auf einer Gesamtnutzfläche von rund 16.000 m² bis 2024 ein dreiteiliges Gebäudeensemble mit rund 240 Wohneinheiten. In der Attemsgasse 42 werden zudem gemeinsam mit dem Österreichischen Siedlungswerk (ÖSW AG) auf einer Grundfläche von rund 1.434 m² insgesamt 96 geförderte Mietwohnungen und drei Gewerbeeinheiten verwirklicht.



Vergangenen Donnerstag trafen sich die Eigentümerinnen und Eigentümer, Projektbeteiligte und Mitarbeitende der Baufirmen beider Projekte der Zima in Wien-Donaustadt, zur traditionellen Gleichenfeier im fertiggestellten Rohbau. Bis 2024 entsteht das neue Wohnquartier „Attemsgarten“ in der Attemsgasse 44, als grüne Oase mitten in Wien. Dieses bietet den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern eine bewusste und nachhaltige Lebensweise mit einem gut durchdachten Urban Gardening-Konzept. Beete für den individuellen Anbau von Gemüse oder Blumen sowie schattige Pergolen stehen für Naturverbundenheit. Die 240 Wohnungen des dreiteiligen Gebäudeensembles verfügen über großräumige Balkone und Terrassen.



Der zweite fertiggestellte Rohbau in der Attemsgasse 42 – in unmittelbarer Nähe zum Stadtquartier „Attemsgarten“ – wurde gemeinsam mit dem Österreichischen Siedlungswerk (ÖSW AG) realisiert. Hier entstehen insgesamt 96 geförderte Mietwohnungen aufgeteilt auf acht Geschosse sowie drei Gewerbeeinheiten auf einer Gesamtnutzfläche von rd. 5.000 m². „Das gemeinsame Projekt mit dem Österreichischen Siedlungswerk in der Attemsgasse 42 bietet Menschen mit unterschiedlichem Sozialgefüge ein neues Zuhause. Die Förderung durch die Stadt Wien ermöglicht es, attraktive und leistbare Wohnmöglichkeiten für einen möglichst breiten Querschnitt der Bevölkerung zu schaffen“, freut sich Ernst Nevrivy, Bezirksvorsteher des 22. Bezirks.



„Mit den Gleichenfeiern haben wir den nächsten Meilenstein für unsere wichtigen Projekte in der Attemsgasse, mitten in einer der lebenswertesten und attraktivsten Städte der Welt, erreicht. Mit beiden Projekten wollen wir zeigen, wie nachhaltiger Wohnbau für Menschen mit hohem Anspruch an Wohnqualität, Preis und Zuverlässigkeit in Zukunft erfolgreich realisiert und darüber hinaus innerstädtisches Zusammenleben optimal umgesetzt werden kann„, so Erwin Brauchart, Geschäftsführer der Zima Wien GmbH.



„Das Projekt in der Attemsgasse 42 ist rundum auf hochwertiges und leistbares Wohnen ausgerichtet und steht damit ganz im Zeichen unseres Gründungsgedanken, attraktive und leistbare Wohnmöglichkeiten für einen möglichst breiten Querschnitt der Bevölkerung zu schaffen“, erklärt Gerald Parzer, leitender Projektentwickler des ÖSW.



„Beim Projekt ‚Attemsgarten‘ legen wir besonderen Wert auf nachhaltiges, ressourcenschonendes Bauen. Damit wollen wir zeigen, wie die Umwelt mitten in der Stadt positiv gestaltet werden kann. Denn mit Projekten wie diesem, prägen wir nicht nur die Lebenswelt der Menschen, sondern legen auch den Grundstein für die nächsten Generationen", sagt Thomas Behacker vom Bauunternehmen Porr.



Für beide Neubau-Projekte gilt: In unmittelbarer Nähe finden sich ein Bildungscampus, Kindergärten und ein Gymnasium, auch das Westfield Donau Zentrum ist leicht zu Fuß zu erreichen. Im Sommer ist man in etwa zehn Radminuten an der Alten Donau. Ein optimales urbanes Angebot mit kurzen Wegen, das vor allem junge Menschen und Familien ansprechen soll. Trotz herausfordernder Zeiten werden beide Projekte planmäßig im Frühjahr 2024 fertiggestellt und übergeben.