Zima feiert Baustart für das Römertor in Gersthofen

Die ZIMA Immobilienentwicklung GmbH feierte gestern den Spatenstich zum Projekt „Römertor“ in Gersthofen. Unter den Gästen befanden sich neben den Projektpartnern und ausführenden Baufirmen auch Bürgermeister Michael Wörle und zahlreiche Stadtvertreter. Mit diesem symbolischen Akt erfolgte der offizielle Baustart des Großprojekts, bei dem bis 2022 ein neues Wohnquartier inklusive kleinflächigem Gewerbeanteil sowie einer Mischung aus betreutem Wohnen und Pflegeeinrichtungen entsteht.

