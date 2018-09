Zilling und Schlosser komplettieren das Management der Deutsche Logistik Holding

Mit Anfang September komplettieren Felix Zilling als Country Manager Deutschland und Udo Schlosser als Head of Finance & Controlling das Management Team der Deutsche Logistik Holding. In dieser Funktion ist Felix Zilling für die kaufmännische Projektentwicklung im Zusammenhang mit der Umsetzung der strategischen Ziele und der wirtschaftlichen Entwicklung von Logistikimmobilien verantwortlich. Udo Schlosser wird die Leitung der Bereiche Controlling / Finanzen / Transaktionen übernehmen und für die operative und strategische Weiterentwicklung und Optimierung der Prozesse zuständig sein.

.

„Gemeinsam mit Christoph Telker (Technischer Leiter) und Christian Vogt (Country Manager Österreich) gewinnen wir mit Felix Zilling und Udo Schlosser zwei Logistikimmobilienexperten für unser Management Team und wir freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Geschäftsentwicklung der DLH“, erklärt Mario Sander, Geschäftsführer Deutsche Logistik Holding. Beide Positionen berichten in ihrer Funktion direkt an Sander.



Felix Zilling verfügt über ein breites Expertenspektrum und viele Jahre Erfahrung, die er sich in verschiedenen Führungspositionen bei Panattoni Europe sowie bei Garbe Logistic AG aneignen konnte.



Udo Schlosser bringt internationale Erfahrung aus den Bereichen Finanz, Real Estate und M&A mit sich. Er war zuletzt zwei Jahre lang Partner von Hoffmann & Kollegen, einem auf Immobilien und M&A Transaktionen fokussiertem Family Office. Davor begleitete er in Deutschland sowie in Tschechien über 16 Jahre lang Führungspositionen in der Immobilienbranche bei Panattoni Europe, sowie bei der Berlin Hyp und der Eurohypo.