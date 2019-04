Baubeginn des zweiten Bauabschnitts im Münchner ZielstattQuartier

Im ZielstattQuartier in München-Sendling beginnen in den nächsten Tagen die Bauarbeiten für den 2. Bauabschnitt. Dazu wird das bestehende Haus Nr. 32 umfassend revitalisiert. Dabei wird das Gebäude um eine Etage aufgestockt, auf dann insgesamt vier Obergeschosse. Insgesamt entstehen ca. 10.000 m² hochwertiger Büroflächen.

