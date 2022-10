Ziegert startet Vertrieb der Potsdamer Humboldt-Zwillinge

Im Südosten Potsdams, in der Teltower Vorstadt, entsteht umgeben von historischen Gebäuden und viel Grün ein Neubau-Ensemble der eleganten Art. Architektonisch angelehnt an die Umgebung, verbinden die „Humboldt-Zwillinge“ das Beste aus Neubaukomfort und klassischer Ästhetik. Ziegert EverEstate übernimmt ab sofort den Vertrieb.

Nur eineinhalb Kilometer vom historischen Potsdamer Stadtzentrum und nur ca. 600 Meter vom Potsdamer Forst entfernt, in der Heinrich-Mann-Allee 104, werden bis zum Jahr 2024 die „Humboldt-Zwillinge“ erbaut. Nach den Brüdern Wilhelm (geboren in Potsdam) und Alexander (geboren in Berlin) Humboldt ist auch das direkt nebenan gelegene Humboldt-Gymnasium benannt, das berühmte Schüler wie etwa Otto Lilienthal hervorbrachte.



Die jeweils dreigeschossigen Neubauten mit insgesamt 13 Einheiten entstehen auf einem großzügigen, parkähnlichen Areal. Die wertbeständige Architektur lehnt sich an den klassischen Stil an, ohne auf Komfort, Funktionalität und Modernität zu verzichten. Das Gebäude wird farblich in freundlichen Ockertönen konzipiert. Vor- und Rücksprünge und der Bossenputz im Erdgeschoss erzeugen eine moderne, abwechslungsreiche Fassadenwirkung. Die ca. 1.923 m² große Außenanlage mit begrünten Bereichen bietet viele Erholungs- und Spielmöglichkeiten.



Die Wohnungen sprechen mit Grundflächen von 46 bis 108 m² und 2 bis 4 Zimmern sowohl Familien als auch Paare und Singles an. Platz für den PKW bieten die 19 erwerbbaren Stellplätze direkt anliegend am Grundstück. Fahrradstellplätze finden sich sowohl im Keller als auch auf dem Gelände.