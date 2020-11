Ziegert schickt „Kant116“ und „Fritz“ in den Vertrieb

Die Ziegert EverEstate GmbH schickt zwei neue Wohnprojekte in den Vertrieb. In Charlottenburg ist in der letzten Woche der Vertrieb des Projektes Kant116 angelaufen. In Oberschöneweide, im Bezirk Treptow-Köpenick, geht das Unternehmen diese Woche exklusiv mit dem Wohnprojekt „Fritz“ in die Vermarktung.

Altbau in attraktiver Innenstadtlage

Das Wohnprojekt Kant116 befindet sich in attraktiver Lage der City-West. Die elf Einheiten befinden sich in einem renovierten Jugendstilaltbau (Baujahr 1911) in der Kantstraße 116. Dabei handelt es sich um zwei freie Wohnungen sowie sieben vermietete Wohn- und zwei vermietete Gewerbeeinheiten. Die vermieteten Wohneinheiten sind dabei insbesondere für Kapitalanleger interessant. Die Wohnungsgrößen variieren zwischen drei bis fünf Zimmern auf 109 bis 113 m², während die Gewerbeeinheiten 96 beziehungsweise 103 m² aufweisen können. Der Innenhof mit einer Grünfläche bietet einen kleinen Gemeinschaftsgarten für die Bewohner.



Die Preise beginnen bei 486.534 Euro für die Wohnungen bzw. bei 627.000 Euro für die Gewerbeeinheiten.



Neubau in Oberschöneweide

Der Vertrieb des Projektes Fritz in der Fritz-Kirsch-Zeile 18 in Berlin-Oberschöneweide ist gestartet. Im Südosten entsteht in der von Altbauten geprägten Fritz-Kirsch-Zeile ein sechsgeschossiger Neubau mit hochwertiger, moderner Architektur. Die zwölf Einheiten bieten Flächen von 2 bis 4 Zimmern mit circa 39 bis 114 m². Die Grundrisse der Wohnungen sind teils barrierefrei gestaltet. Ein Personenaufzug wird installiert. Bauträger ist die Berliner Haschtmann-Gruppe, mit der Ziegert bereits beim Wohnprojekt 100eins in Berlin-Lichtenberg zusammenarbeitet.



Die Kaufpreise beginnen bei 205.000 Euro für eine 2-Zimmer-Wohnung, 4-Zimmer-Wohnungen kosten ab 510.000 Euro. Die geplante Fertigstellung ist für das erste Quartal 2023 vorgesehen.