Ziegert Group holt Dr. Carolin Gabor in den Beirat

Dr. Carolin Gabor

Die Ziegert Group erweitert ihren Beirat um Dr. Carolin Gabor. Die FinTech-Expertin hat in ihrer Laufbahn bereits eine Vielzahl an Startups gegründet, geführt und veräußert, insbesondere in der Versicherungs-, Finanz- und Digitalbranche. Bei der Ziegert Group wird sie ihre Digital- und Leadership-Expertise einbringen.

Aktuell ist Gabor als Angel-Investor tätig und Teil des Advisory Boards von Finleap. Daneben ist sie Mitglied im deutschen FinTechRat des Bundesministeriums der Finanzen und Aufsichtsrätin der Quirin Privatbank und der Ageas SE in Brüssel. Vorher war sie u.a. CEO von Movinx, TopTarif.de und Autohaus24.de. Die promovierte Diplom-Kauffrau hat zudem zehn Jahre Erfahrung als Beraterin bei der Boston Consulting Group.



„Mit Frau Dr. Carolin Gabor konnten wir eine der einflussreichsten Frauen der FinTech-Szene für den Beirat der Ziegert Group gewinnen. Mit ihrer breit gefächerten Expertise im Digital-Business und Entrepreneurship sowie ihrem Innovationsgeist wird sie den Beirat bereichern und wertvolle Impulse für die strategische Weiterentwicklung und Zukunftsorientierung der Gruppe und ihrer Tochterfirmen geben“, erläutert Kyrill Radev, CEO Ziegert Group.



„Die Zusammenarbeit mit leidenschaftlichen Innovatoren war schon immer ein Kernbestandteil meiner Arbeitsweise, und das ist es, was mich in den Beirat der Ziegert Group bringt. Ich freue mich darauf, die Gruppe dabei zu unterstützen, Chancen zu erkennen und das Beste rauszuholen – für eine fruchtbare und nachhaltige geschäftliche Zukunft“, sagt Dr. Carolin Gabor.



Der Ziegert Beirat wurde 2013 von Nikolaus Ziegert gegründet, um externes Expertenwissen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in die zukunftsorientierte und sozialverantwortliche Geschäftsführung beratend einfließen zu lassen. Zu den Mitgliedern gehörten neben Dr. Schily (Bundesinnenminister a.D.) und Prof. Dr. Fahrholz (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Dresdner Bank AG) bisher der langjährige Bundesaußenminister Dr. h.c. Hans Dietrich Genscher, die Architektin und ehemalige Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung in Berlin-Mitte Prof. Dorothee Dubrau sowie Prof. Angela Mensing-De Jong (u.a. Professorin für Städtebau TU Dresden).