Im Rahmen des gestrigen Tags der Büroimmobilie hat der Zentrale Immobilien Ausschuss ZIA gemeinsam mit CBRE den diesjährigen ZIA Office Award in den Kategorien Design, Flächenkonzept, Digitalisierung und „Home Office of the Year“ vergeben. Die Gewinner – ausgewählt von einer hochkarätigen Jury aus über 40 Einreichungen – sind:…

[…]