ZIA und BSI prüfen Zusammenschluss

Die Bedeutung von indirekten Immobilieninvestments nimmt in der Branche stetig zu. Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) klopft daher laut Geschäftsführer Eric Romba derzeit eine Fusion mit dem Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen e.V. (BSI) ab, der die Interessenvertretung der Unternehmen ist, die Sachwerte verwalten und deren Tätigkeit im direkten Zusammenhang mit dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) steht. "Wir führen mit dem Bsi über seine zukünftige inhaltliche und strategische Ausrichtung Gespräche. Diese Gespräche werden aber ergebnisoffen und in einem vertrauensvollen Verhältnis geführt“, so ZIA-Sprecher Andy Dietrich. Der BSI ist bereits seit einigen Jahren aktives Mitglied des ZIA.

[…]