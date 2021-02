ZIA legt Lockdown-Öffnungsplan vor

Der Lockdown setzt dem Einzelhandel und der Hotelbranche deutlich zu und seitens der Politik mangelt es an Perspektiven. Dies kritisiert auch der Zentrale Immobilienausschuss (ZIA) und fordert sich von der einseitigen Fixierung auf einen Corona-Inzidenzwert von 50 zu lösen.

„Es muss möglich sein, dass auch bei höheren Inzidenz-Grenzwerten das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben verantwortungsvoll wieder hochgefahren wird. Daher sollte eine Öffnung auch bei einem Inzidenzwert von über 50 möglich sein, solange eine Belegung von unter 4.000 Betten auf den Intensivstationen (gemäß Divi-Register) gegeben ist“, so ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner.



Ein Blick nach Europa zeige, dass bislang kaum ein Land diesen Wert erreicht hat. Und selbst wenn der Wert in absehbarer Zeit mit strengsten Maßnahmen erreicht werden sollte, könnte er in einem Land, das mitten in Europa liegt, nicht gehalten werden, wenn die Nachbarstaaten nicht die gleiche Strategie verfolgen, so Mattner. Er betonte, dass mit zunehmender Zahl der Impfungen der besonders von Corona betroffenen Risikogruppen auch die Inzidenzzahlen anders zu bewerten seien. Er begrüßte die stufenweise Öffnungspläne wie ihn die Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein bereits entwickelt haben. „Jeder Monat Lockdown kostet 34 Milliarden Euro. Trotz aller Wirtschaftshilfen gilt: Öffnungen sind die besten Hilfen.“



Zugleich betonte Mattner, dass auch im Rahmen eines Öffnungskonzeptes der Gesundheitsschutz oberstes Gebot bleiben müsse. „FFP2-Maskenpflicht, umfangreiche Hygienekonzepte und regelmäßige Testungen aller Mitarbeiter reduzieren das Infektionsrisiko enorm. Durch eine Selbstverpflichtung des Handels mit diesen und weiteren Maßnahmen bringen wir Öffnungen und Gesundheitsschutz zusammen“, so Mattner.