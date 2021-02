Lockdown-Verlängerung zerstört Handel und Gastronomie

Die Fortsetzung des Lockdowns um weitere vier Wochen stößt bei vielen Unternehmen und Verbänden auf auf Kritik. Die Fortsetzung ist für den Handel sowie die Gastronomie und Hotellerie eine existenzbedrohende Katastrophe.

.

Für HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth werden die Beschlüsse der Realität im Einzelhandel nicht gerecht. "Die Politik hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht und bleibt in dieser für uns alle dramatischen Situation den vor Wochen versprochenen Plan zum Ausstieg aus dem Lockdown schuldig. Dieser Umgang mit den rund 200.000 vom Lockdown betroffenen Handelsunternehmen sei unangemessen und unverständlich. Zudem sieht der HDE mit der neuen Festlegung der Inzidenzzahl von 35 für eine Wiedereröffnung der Geschäfte keine nachvollziehbare Basis.



Ein Standpunkt, den auch ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner vertritt. „Das ist ein Wert, der Handelsstrukturen nachhaltig zerstören wird. Dessen sollten sich die politisch Verantwortlichen bewusst sein.“ Er forderte stattdessen, sich nicht auf den Inzidenzwert zu fokussieren. „Wir brauchen jetzt eine verantwortungsvolle Öffnung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens. Die bekommen wir, auch bei einem Inzidenzwert von über 50, solange eine Belegung von unter 4.000 Betten auf den Intensivstationen gemäß Divi-Register gegeben ist“, so Mattner. „Jeder Tag Lockdown kostet 1,5 Milliarden Euro allein im Handel. Die Folgen sind und werden dramatisch sein. Es geht um die Existenzen ganzer Innenstädte.“



Das Fehlen eines Öffnungskonzeptes angesichts solcher Verluste und trotz funktionierender Hygienesysteme sei schwer verständlich, so Mattner. „Es war klar, dass die 2. Welle kommt. Am 19. Januar 2021 hat die Ministerpräsidentenrunde beschlossen, eine Arbeitsgruppe auf Ebene des Chefs des Bundeskanzleramtes und der Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien zu beauftragen, ein Konzept für eine sichere und gerechte Öffnungsstrategie zu erarbeiten. Nunmehr beschließt sie dies erneut - wie oft noch?“



Ähnlich sieht es auch Andrea Belegante, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Systemgastronomie e.V. (BdS). Die Politik lasse die Branche im Regen stehen. „Nach den neuesten Beschlüssen muss man fassungslos feststellen: Die Politik lässt die Branche im Stich. Es gibt wieder keine Perspektive, wieder keine konkreten Schritte hin zu einer Öffnungsstrategie, wieder nur ein perspektivloses Vertrösten auf Anfang März. Wo sind die Maßnahmen der Arbeitsgruppe, die im Januar beauftragt wurde, ein Konzept für eine sichere und gerechte Öffnungsstrategie zu erarbeiten? Ein Großteil der Wirtschaft und insbesondere die (System-)Gastronomie werden damit weiterhin in Ungewissheit und mit ihren Existenzsorgen alleine gelassen. Wir brauchen jetzt endlich nachvollziehbare, konkrete Schritte und Maßnahmen hin zu einer Öffnung. Grundlage hierfür sind behördlich genehmigte, strenge Hygienekonzepte, die unsere Branche bereits im April 2020 etabliert hatte. Den Dialog zu einer Öffnungsstrategie haben wir bereits mehrfach angeboten und eingefordert. Es stehen nicht nur in unserer Branche viele tausend Arbeitsplätze und unternehmerische Existenzen auf dem Spiel. Die Kraft ist schlicht erschöpft.“