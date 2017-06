ZIA integriert Sachwerteverband Bsi

Der ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss hat in seiner Mitgliederversammlung im Rahmen des Tags der Immobilienwirtschaft die Integration des bsi Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen zum 1. Januar 2018 formell beschlossen. „Ich freue mich über den Zuwachs an Mitarbeitern und die neue Expertise durch die Integration des Bsi“, so Dr. Andreas Mattner. „Durch die neue Fachkompetenz werden wir insbesondere im Bereich des Investitionskapitals zu Gunsten unserer Mitglieder in Berlin und Brüssel wachsen. Der klare Fokus des ZIA auf immobilienwirtschaftlich relevante politische Themen wird auch nach der Integration erhalten bleiben.“

.

„Dass der Bsi im ZIA aufgeht, ist nur folgerichtig. Nahezu alle Mitglieder des Bsi haben einen Fokus auf Immobilieninvestitionen, mehrere von Ihnen sind bereits Doppelmitglied des Bsi und ZIA“, sagt Jochen Schenk, Vorstand des Bsi. „Unsere Mitglieder wie auch die des ZIA werden durch die Integration und Erweiterung des Fokus auf das Investitionskapital nachhaltig profitieren. Wir schaffen Synergieeffekte." Die Mitarbeiter des Bsi werden im Rahmen der Integration durch den ZIA weiterbeschäftigt.



Der langjährige BSI-Hauptgeschäftsführer Eric Romba wird den Übergang noch begleiten, übernimmt in der neuen Konstellation aber keine Funktion. Sein Nachfolger wird Gero Gosslar, der bisher das BSI-Büro in Brüssel leitet und schon zum 1. Juli zum stellvertretenden Geschäftsführer des ZIA bestellt wurde und die neue Abteilung leiten wird.