ZIA: Habeck und Geywitz bedienen „die richtigen Stellschrauben“

Mit ihren Plänen fürs Sofortprogram Gebäude bedienen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesbauministerin Klara Geywitz nach Einschätzung des ZIA „die richtigen Stellschrauben“, um im Gebäudesektor die Emissionsmengen weiter zu senken.

.

„Die Ministerien haben richtig erkannt, dass der Gebäudesektor nur bei gleichzeitiger Dekarbonisierung des Energiesektors klimaneutral werden kann“, so Maria Hill, die Vorsitzende des Ausschusses für Energie und Gebäudetechnik. „Das genaue Kombinieren von ordnungsrechtlichen Vorgaben mit begleitender finanzieller Förderung ist aus ZIA-Sicht entscheidend für das Erreichen der Klimaziele“, betont sie.



Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Der ZIA begrüßt die kürzlich beschlossene Regelung des Neubaustandards EH55, bei der auf weitere Verschärfungen der Dämm-Vorschriften verzichtet wurde. Die weiter gehende Forderung: Bei der bereits angekündigten künftigen Erhöhung des Neubaustandards auf EH40-Niveau sollte die Bundesregierung den heute eingeschlagenen Weg fortführen und auch dort den zentralen Fokus auf die Einbindung erneuerbarer Energien und auf Anlageneffizienz legen.



Solardachpflicht: Die dezentrale gebäudenahe Energiegewinnung auf diesem Weg wird aus ZIA-Sicht ein wichtiger Baustein der künftigen Energieversorgung von Gebäuden sein. Denn: Bei der Photovoltaik (PV) ist es wichtig, die Situation des konkreten Gebäudes zu betrachten, anstatt einer allgemeinen Verpflichtung. Nicht jedes Gebäude eignet sich gleichermaßen für PV. Der ZIA regt an, das Thema Mieterstrom entschiedener anzugehen.



Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)

Auch die Ausrichtung der BEG auf Treibhausgaseinsparungen pro Fördereuro, das Einbeziehen von grauer Energie sowie der Betrachtung von Lebenszykluskosten der Gebäude befürwortet der Verband. Das sind seit langem ZIA Forderungen.



Fest steht: Der Förderbedarf ist angesichts des langen Weges zum klimaneutralen Gebäudebestand sehr hoch. Aus Sicht des ZIA ist eine Mittelausstattung von jährlich mindestens 20 Milliarden Euro bis zum Jahr 2025 notwendig, um der umfassenden Nachfrage und der Bedeutung des Themas Klimaschutz im Gebäudesektor langfristig gerecht zu werden.



Aufbauprogramm und Qualifikationsoffensive Wärmepumpe

Der ZIA begrüßt die geplante Wärmepumpen-Qualifizierungsoffensive der Bundesregierung. Dabei sind wichtige, grundlegende Fragen noch zu klären – wie beispielswiese die Verfügbarkeit von Wärmepumpen, die beschleunigte Bewilligung von Förderbescheiden das Erteilen von Betriebsgenehmigungen und das Sichern von ausreichend grünem Strom.



Optimierung bestehender Heizungssysteme

Laut ZIA ist es ist richtig, dass der effiziente Betrieb von Heizungssystemen verstärkt in den Fokus rückt, da hier noch große Einsparpotenziale brachliegen, denn die Sicherstellung des effizienten Betriebs von Heizungen ist eine schnell umsetzbare Maßnahme, die zu Brennstoffeinsparungen führt.