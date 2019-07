ZIA, GCSC und Savills gemeinsam für bessere Wasserversorgung

Der ZIA Zentraler Immobilien Ausschus hat gemeinsam mit dem German Council of Shopping Centers und Savills im Rahmen des Tags der Immobilienwirtschaft eine Summe in Höhe von 15.000 Euro zur Unterstützung der Stiftung „WIR Water IS Right“ im Beisein von Bundesministerin Svenja Schulze übergeben. Die von Rolf Stahlhofen, unter anderem Sänger der „Söhne Mannheims“, ins Leben gerufene Stiftung setzt sich seit 2011 für die Wasserversorgung und sanitären Einrichtungen von Menschen in Katastrophengebieten und Entwicklungsregionen ein.

