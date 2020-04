ZIA fordert Nachbesserung bei Wiedereröffnung des Einzelhandels

Der Zentrale Immobilien Ausschuss ZIA kritisiert den voraussichtlichen Beschluss von Bund und Ländern, ausschließlich Einzelhandelsgeschäfte mit einer maximalen Flächengröße von 800 m² wiederzueröffnen. Zudem fordert der Verband eine Klarstellung in Sachen Shopping-Center. Da die gestrigen Äußerungen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Shopping-Malls könnten nach wie vor nicht geöffnet werden, für Irritationen gesorgt haben.

.

„Es hat sich eine romantische Vorstellung von Möglichkeiten des kleinen und großen Einzelhandels durchgesetzt, die leider mit der Praxis nichts zu tun hat, denn bei großen Einzelhandelsflächen können die Hygieneregeln eingehalten werden – meist besser als in kleinen Geschäften“, sagt Iris Schöberl, Vorsitzende des ZIA-Ausschusses Handel. Deswegen sei es auch richtig, dass etwa Autohäuser öffnen dürfen. „Die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln, Masken und Plexiglasscheiben als Spuckschutz an den Kassen ist im großflächigen Einzelhandel viel einfacher. Größere Geschäfte haben zudem mehr Aufsichtspersonal und die Menschen verteilen sich besser. Daher muss die Wiedereröffnung für sämtliche Ladengrößen gelten – erst recht auch für Läden ab einer Flächengröße von 800 m², damit wir der Ansammlung von Menschenmengen bestmöglich Einhalt gebieten“, so Schöberl.



Des Weiteren fordert der Verband eine Klarstellung in Sachen Shopping Center. Die gestrigen Äußerungen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im Zuge der Vorstellung der Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern, Shopping-Malls könnten nach wie vor nicht geöffnet werden, haben für Irritationen gesorgt. „Shopping Malls leisten in der Corona-Krise eine wichtige Funktion, denn sie bieten Zugang zu den Supermärkten, Drogerien, Apotheken und anderen auch bislang geöffneten Geschäften“, so Schöberl. „Gerade an diesen Orten sind Hygieneauflagen und mögliche Ansammlungen von Kunden vor einzelnen Läden oder in der Mall durch ein professionelles Management, Reinigung und Wachschutz besser zu organisieren als in den Innenstädten.“



Um Missverständnisse zu vermeiden und Unsicherheiten zu beseitigen, sei es wichtig, klarzustellen, dass Shopping-Center auch weiterhin diesen Zugang gewährleisten und die im Beschluss genannten Geschäfte öffnen dürfen – unabhängig davon, wo sie sich befinden.



Shopping-Center verfügen anders als Fußgängerzonen über moderne Frequenzzählanlagen, durch die eine Steuerung des Besucherstroms durch entsprechendes Personal an den Eingängen erst möglich wird. Shopping-Center können zudem – anders als Läden in einer Fußgängerzone – die Parkplätze im eigenen Parkhaus bei Bedarf beschränken und so ebenfalls den Besucherstrom mindern. „Sie erfüllen in vielen Städten Deutschlands eine Entlastungsfunktion, die vor allem in der heutigen Zeit wichtig ist“, so Schöberl.