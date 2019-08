ZIA fordert Beschleunigung des Wohnungsbaus

Der ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss hat das gestern Abend ergebnislos zu Ende gegangene Gespräch von BMI, BMJV und BMWi zum Wohnpaket der Bundesregierung als enttäuschend bezeichnet. „Wieder wurde eine wichtige Chance vertan, den Wohnungsbau in Deutschland zu beschleunigen“, sagte ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner. Die Runde habe sich nicht auf konkrete Maßnahmen verständigen können, sondern stattdessen wieder über weitere Regulierungen gesprochen, so Mattner weiter. „Wir erleben bedauerlicherweise eine Politik des Vertagens. Aber Vertagen bedeutet Verzögern und damit Verlust von wichtiger Zeit, die wir für den dringend benötigten Neubau in Deutschland brauchen.“

.

„Was wir jetzt dringend benötigen, ist eine Novelle des Baugesetzbuches, um endlich Tempo in den Wohnungsbau zu bekommen. Mit der Reform des Mietspiegelrechts, der Verschärfung der Mietpreisbremse oder Änderungen beim Bestellerprinzip liegt der Fokus leider mehr auf Regulierung statt auf Beschleunigung. Es gilt: wir wollen bauen und man sollte uns bauen lassen“, forderte Mattner.