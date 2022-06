ZIA eröffnet Länderbüro in der Schweiz

Der Zentrale Immobilien Ausschuss eröffnet ein neues Länderbüro in Zürich. Damit trägt der Verband der zunehmenden Internationalisierung der deutschen Immobilienwirtschaft Rechnung und ermöglicht seinen Mitgliedern Austausch und Vernetzung innerhalb der Branche sowie mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Sprecher des Schweizer Länderbüros wird Matthias Klein, Managing Director Corporate & External Affairs & CEO Europe bei der ThomasLloyd Group.

.

„Die Immobilienunternehmen in Deutschland intensivieren in den letzten Jahren in internationale Kontakte, lernen von Best Practices aus dem Ausland und erweitern ihr Geschäftsfeld über die Grenzen Deutschlands hinaus“, erklärt ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner. „Daher ist es auch für den ZIA als Spitzenverband der Immobilienwirtschaft wichtig, diese Entwicklung stärker zu begleiten, im Rahmen von ZIA-Länderbüros in seine Arbeit zu integrieren und somit das Wachstum des Verbands voranzutreiben. Wir freuen uns daher, mit Matthias Klein eine vor Ort sehr gut vernetzte Persönlichkeit gefunden zu haben.“



Die feierliche Eröffnung des neuen Büros wird am Abend des 27. Juni 2022 mit der Auftaktveranstaltung zum ZIA-Dialog Schweiz im Widder Hotel Zürich stattfinden, wo Vertreter aus Branche und Politik zum Thema „Klimapolitische Herausforderungen der Immobilienwirtschaft in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten“ diskutieren werden. „Das Schweizer Büro macht damit den Auftakt für einen direkten transnationalen Austausch durch Netzwerkveranstaltungen und bietet einen echten Mehrwert für die zahlreichen ZIA-Mitglieder und interessierte Unternehmen“, so Klein. „Der ZIA unterstreicht damit seine Rolle als Spitzenverband der Branche und rückt einmal mehr die europäische Bedeutung der Immobilienwirtschaft in den Fokus.“