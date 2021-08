ZIA: „Erneuten Lockdown vermeiden“

Vor der am Dienstag stattfindenden Ministerpräsidentenkonferenz hat der Zentrale Immobilien Ausschuss ZIA noch einmal vor einem Automatismus der Maßnahmen gewarnt.

.

„Lockdowns zum Schutze der Bevölkerung sind angesichts einer hohen Impfrate und einem flächendeckenden freiwilligen Impfangebot nicht mehr zu rechtfertigen“, sagte ZIA-Geschäftsführerin Aygül Özkan. Sie rief die Ministerpräsidenten auf, bei ihrem Treffen nicht zu pauschalisierenden Einschränkungen oder Maßnahmen nur für Geimpfte zu kommen. „Handel und Hotels haben sich jetzt schon mehrfach, und vom Robert-Koch Institut bestätigt, als ‚safe places‘ erwiesen. Hier finden keine Infektionen statt, hier muss und darf eine keine Totalschließungen mehr geben“, so Özkan.



Eine sogenannte 3-G-Lösung, wonach nur Geimpfte, Genesene oder Getestete Zugang zum Einzelhandel bekämen, lehnte auch der geschäftsführende Gesellschafter der Thalia GmbH und Vorsitzende des ZIA-Ausschusses Handel, Michael Busch, ab: „Wir haben unsere Hausaufgaben in Sachen Hygiene und AHA-L-A-Regeln gemäß der Erkenntnisse des RKI bereits lange gemacht und sind anerkannte safe places. Der Aufwand für den Einzelhandel beim Betreten die Zugangskriterien zu überprüfen, wäre nicht handhabbar – ein erneuter Umsatz- und Ergebniseinbruch die Folge.“



„Wenn sich die Ministerpräsidenten beim Corona-Gipfel am kommenden Dienstag auf einen erneuten harten Lockdown verständigen, kann ich mir nicht vorstellen, dass meine Branche den überleben würde", sagt der Aufsichtsratsvorsitzende der Motel One GmbH, Dieter Müller.