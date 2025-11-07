ZIA begrüßt geplante EH55-Förderung mit 800 Millionen Euro

Der Zentrale Immobilien Ausschuss ZIA sieht in der Wiederaufnahme der EH55-Förderung einen wichtigen Schritt zur Belebung des Wohnungsmarkts. Zahlreiche genehmigte Projekte könnten nun starten – Voraussetzung ist eine zu hundert Prozent klimafreundliche Wärmeversorgung.

.

„Das ist ein starkes Signal für den Wohnungsbau“, erklärt Iris Schöberl, Präsidentin des ZIA. „Viele Projekte liegen derzeit genehmigt in den Schubladen – gerade solche mit EH55-Standard. Wenn der Haushaltsausschuss die Mittel freigibt, können diese Wohnungen endlich gebaut werden. Das wäre ein echter Push für die Branche.“



Der ZIA sieht in der Entscheidung auch ein deutliches Zeichen im Anschluss an den jüngst beschlossenen Bau-Turbo. „Dass die Förderung bereits im Dezember anlaufen soll, ist besonders begrüßenswert. Geschwindigkeit ist jetzt entscheidend, um Vertrauen und Investitionsbereitschaft zurückzugewinnen“, so Schöberl weiter.



Laut den Regierungsplänen sollen die Mittel in Form eines Zinszuschusses der KfW bereitgestellt werden. Voraussetzung ist der Effizienzhausstandard EH55 sowie eine 100-prozentig klimafreundliche Wärmeversorgung. „Auch wenn die Mittel auf 800 Millionen Euro begrenzt sind, ist das eine richtige und wichtige Maßnahme“, betont Schöberl.



Der ZIA unterstützt dieses Ziel ausdrücklich, plädiert aber dafür, die Regelung technologieoffen, sozialverträglich und bezahlbar zu gestalten. „Entscheidend ist, dass die Wärmeversorgung nachhaltig, effizient und zukunftssicher erfolgt. Alle aktuell nach dem Gebäudeenergiegesetz zulässigen Technologien – zum Beispiel Wärmenetzanschlüsse, Wärmepumpen und Hybridlösungen – sollten förderfähig sein, weil sie die Wärmewende im Heizungskeller voranbringen“, sagt Schöberl.



Mit der Wiederaufnahme der Förderung setzt die Bundesregierung ein wichtiges Zeichen für die Branche und die Menschen, die auf neuen, bezahlbaren Wohnraum warten.