Zevens Grundbesitz übernimmt prestigeträchtiges Bauprojekt Hoffmann-Carree

Für das bedeutende Bauprojekt der insolventen Beta Grundbesitz GmbH [wir berichteten] konnte in kürzester Zeit mit der Klever Zevens Grundbesitz GmbH & Co. KG ein in der Region fest etablierter und renommierter Investor gewonnen werden. Mit der nun vereinbarten Übernahme ist die Fortführung sowie die planmäßige Fertigstellung des Gebäudekomplexes an der Hoffmannallee nachhaltig gesichert. Über den Kaufpreis sowie weitere wirtschaftliche Einzelheiten der Transaktion wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

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Beim „Hoffmann-Carree“ auf dem ehemaligen AOK-Gelände in der Hoffmannallee in Kleve handelt es sich um ein Projekt des sozialen Wohnungsbaus. Es umfasst 81 Wohnungen auf einer Gesamtfläche von rund 6.000 m², die sich auf drei Häuser verteilen. Die Alpha-Unternehmensgruppe hatte noch im vergangenen Sommer im Beisein von Ministerin Ina Scharrenbach den ersten Spatenstich für das Neubauprojekt gesetzt, da das Land NRW das Wohnbauprojekt mit 17,9 Millionen Euro gefördert hat. Dann kam das Projekt aufgrund der Insolvenz aber zum Erliegen [wir berichteten]. Laut des Insolvenzverwalters wird die zügige Einigung von allen Beteiligten als großer Erfolg gewertet und sendet zugleich ein äußerst positives Signal an die Stadt Kleve. „Ich bin froh, mit Zevens einen starken Partner gefunden zu haben, der das Projekt fortführen und damit im Sinne aller Beteiligten erfolgreich zum Abschluss bringen wird“, erklärt Rechtsanwalt Dr. Markus Kier vorläufiger Insolvenzverwalter der Alpha-Unternehmensgruppe.



Jochen Koenen, leitender Mitarbeiter der Zevens Grundbesitz GmbH & Co. KG und stellvertretender Vorstand der Zevens Stiftung ergänzt: „Wir freuen uns, das Projekt von der Beta Grundbesitz GmbH zu übernehmen. Die Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve ist aus unserer Sicht sehr gut und erfolgreich verlaufen. Wir machen uns sofort an die Arbeit und gehen davon aus, die Bautätigkeiten vor Ort noch im April aufnehmen zu können. Über die nächsten Schritte werden wir gesondert informieren.“