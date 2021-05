Zeuschner ist neuer Mieter im Industriegebiet Hemelinger Hafen

Die Robert C. Spies Industrial Real Estate GmbH & Co. KG hat eine Gewerbefläche mit rund 410 m² in der Hermann-Funk-Straße 12 im Industriegebiet Hemelinger Hafen im Südosten von Bremen vermittelt. Neuer Mieter ist die Gebäudereinigungsfirma Karl Zeuschner GmbH & Co. KG, die in Bremen einen neuen Standort bezieht. Die Liegenschaft verfügt über rund 200 m² Produktionsfläche und rund 210 m² Bürofläche. Vermieter ist ein Bremer Unternehmer.

