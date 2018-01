Zetcon Ingenieure mieten neuen Standort in Berlin Mitte

Die Zetcon Ingenieure GmbH, ein im Hoch- und Tiefbau tätiges Ingenieurbüro, begleitet von Aengevelt Berlin, hat bei der Standortexpansion in Berlin einen Mietvertragsabschluss über rd. 510 m² Bürofläche in dem Büro-/Geschäftshaus “Rudi-Dutschke-Straße 1-9“ in bester Berliner Citylage abgeschlossen. Vermieter der neuen Hauptstadt-Niederlassung ist die Allianz Real Estate Germany GmbH. Mietbeginn ist im Frühjahr 2018.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Allianz Real Estate Germany Aengevelt Immobilien GmbH & Co. KG Berlin

„Aufgrund der erfolgreichen Unternehmensentwicklung am Standort Berlin benötigte Zetcon größere, moderne Flächen, um den Expansionskurs weiter fortzuführen. Ausschlaggebend für die Anmietungsentscheidung in dem Büro-/Geschäftshaus “Rudi-Dutschke-Straße 1-9“ waren insbesondere das repräsentative Gebäude und seine hervorragende Citylage sowie die Qualität und Zuschnitte der Flächen, die ideal für den Arbeitsbetrieb des Unternehmens geeignet sind und in dieser Lage immer rarer werden“, erläutert Adina Schmidt, Vermietungsspezialistin von Aengevelt Berlin.