Zeta zieht ins Münchner Skygate

Mit Zeta gewinnt die Rock Capital Group einen weiteren Biotech-Mieter für das Bürogebäude Skygate im Munich Airport Business Park (MABP). Mit Pieris Pharmaceuticals, Vermicon AG [wir berichteten], Metabolon und LabPMM [wir berichteten] sind zuletzt vier Biotech-Unternehmen im Skygate im Munich Airport Business Park in Hallbergmoos eingezogen. Nun wächst das Biotech-Cluster weiter: Auf knapp 3.400 m² mietet sich Zeta ein. Der neue Biotech-Hub weist damit aktuell eine Größe von 20.000 m² vor.

.

Etwa 150 Mitarbeiter sollen im Skygate an Automatisierungslösungen arbeiten. Im Skygate und den von der Rock Capital Group eingerichteten S 2-Laboren finden sie perfekte Bedingungen für die künftige Entwicklungsarbeit.



Tatsächlich hat sich der Munich Airport Business Park mit dem Zuzug von mittlerweile fünf renommierten Life-Science-Unternehmen längst zu einem weit über die Landesgrenzen hinaus bedeutsamen Biotech-Cluster entwickelt. Neben der verkehrsgünstigen Lage in Nähe des Münchner Flughafens, liegt das für Rock Capital Group Geschäftsführer Andreas Wißmeier an der im Gebäude Skygate geschaffenen Infrastruktur. „Wir wissen, welche technischen Herausforderungen bei der Errichtung von S 2 Laboren zu bewältigen sind und welche Infrastruktur Biotech-Unternehmen benötigen. Und wir arbeiten weiter daran, der zukünftigen Entwicklung von Labortechnologie immer einen Schritt voraus zu sein.“



Seit der Eröffnung des Münchner Flughafens 1992 verkörpert der Munich Airport Business Park (MABP) als Business-Standort die Visionen aller beteiligten Projektpartner. Hinter dem Business Park stehen die Wirtschaftsförderung der Gemeinde Hallbergmoos, die Flughafen München GmbH und zahlreichen Investoren, die sich gemeinsam zu einer Standortinitiative zusammengeschlossen haben. Mit dem MABP wurde ein lebendiger Büropark direkt neben dem Flughafen München geschaffen, einem der wichtigsten Verkehrsflughäfen Deutschlands. Ob Automotive, Biotech, Informations- und Kommunikationstechnologie, Media, Pharma oder Aviation: Auf 186.700 m² Bürofläche haben sich 260 Unternehmen verschiedenster Branchen und Größen niedergelassen. Der Branchenmix erlaubt es Firmen nicht nur, sich schnell zu integrieren, sondern auch erfolgreich Synergien zu nutzen. Mit seiner Vielfalt fügt sich der MABP ebenso in den Wirtschaftsstandort Hallbergmoos ein, der mit 1.600 angesiedelten Betrieben zu den vielschichtigsten der Metropolregion München zählt.