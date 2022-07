Zertifzierung für PlusCity-Shoppingcenter in Pasching

Als erstes Bestandsgebäude in der DACH-Region hat das Shoppingcenter PlusCity in der Gemeinde Pasching bei Linz fünf Sterne bzw. die Bewertung „Exzellent“ nach dem neuen BREEAM DE/AT/CH Bestand V6.0 erreicht. Ausgestellt wurde das Zertifikat von TÜV Süd, der nationalen Systemvertretung für den BREEAM-Nachhaltigkeits­standard in der DACH-Region.

Für die Zertifizierung des PlusCity-Shoppingcenters wurde im Auftrag der PlusCity Betriebsgesellschaft mbH die Gebäudeperformance auf Basis der baulichen und anlagentechnischen Gebäudemerkmale bewertet. Der ganzheitliche Bewertungsansatz von BREEAM umfasst Aspekte wie Energie, Transport, Wasser, Emissionen sowie Gesundheit und Wohlbefinden.



Der Audit wurde von CBRE durchgeführt. Das Ergebnis war ein Gesamterfüllungsgrad von 76,86 Prozent. „Damit wurde das PlusCity-Shopping Center als erstes Gebäude in der DACH-Region nach der neuen Systemversion BREEAM DE/AT/CH Bestand V6.0 mit fünf Sternen bzw. als ‚Exzellent‘ bewertet“, sagt Alexander Rüb von TÜV SÜD. Als nationale Systemvertretung ist TÜV SÜD seit 2016 für die Adaption der BREEAM-Systeme, die Ausbildung von BREEAM-Experten und die Ausstellung von BREEAM-Zertifikaten in der DACH-Region zuständig.



Die Bedeutung von Nachhaltigkeitszertifizierungen nimmt auf dem Immobilienmarkt kontinuierlich zu. Mit rund 600.700 Zertifizierungen in 93 Ländern ist der BREEAM-Standard von BRE Global europa- und weltweit führend. Einer der wesentlichen Vorteile von BREEAM besteht in der Möglichkeit zur Adaption der Anforderungen an nationale Verhältnisse. Da sich die nationalen Standards an den Vorgaben von BREEAM In-Use International orientieren, ist eine Vergleichbarkeit der Bewertungen im internationalen Umfeld möglich. Erstmals wurden in BREEAM DE/AT/CH V6.0 die Anforderungen für den deutschen, österreichischen und schweizerischen Markt zusammengefasst, wobei die länderspezifischen Besonderheiten im entsprechenden Handbuch mit kleinen Flaggen gekennzeichnet sind. Zudem kann die neue Version sowohl für gewerblich genutzte Immobilien als auch für Wohnimmobilien angewandt werden.