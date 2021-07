Zentrum für Kunst unterzeichnet Mietvertrag für das Tabakquartier

Am Montag fand die feierliche Unterzeichnung des Mietvertrages für das Zentrum für Kunst (ZfK) im Tabakquartier statt. Im Beisein des Bürgermeisters und Kultursenators Andreas Bovenschulte, der Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz, von Joachim Linnemann, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Justus Grosse Real Estate GmbH, und von Marcel Linnemann, dem Projektleiter der „Fabrik“, wurde der Mietvertrag vor Ort in der Eventlocation „Heizwerk“ unterschrieben. Auch Edith Wangenheim, Sprecherin des Beirats Woltmershausen, nahm an dem Termin teil.

