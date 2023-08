Zeitgeist Asset Management hat die Gesamtfinanzierung für das Projekt 27 Hektar Möglichkeiten in Berlin-Lichtenberg erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen will auf einem bislang rein gewerblich genutzten Areal in Alt-Hohenschönhausen ein Stadtquartier mit 3.500 Wohnungen und Gewerbeflächen errichten .

