Zeiss investiert über 300 Millionen Euro in Jena

Zeiss wird über 300 Millionen Euro in einen neuen, integrierten Hightech-Standort investieren. Den entsprechenden Plan stellte der weltweit tätige Technologieführer der optischen und optoelektronischen Industrie heute in Jena vor. Das Unternehmen wird mit dem Vorhaben bis 2023 seine bisherigen Jenaer Standorte zusammenführen. Für die Realisierung wird dazu vom Schwesterunternehmen Schott ein bereits heute teilweise ungenutztes Betriebsgelände erworben, um darauf einen Hightech-Standort für seinen zweitgrößten Standort weltweit zu errichten.

.

Jena ist damit integraler Bestandteil der globalen Investitionsstrategie von Zeiss und schließt nahtlos an eine Reihe von internationalen Projekten zur Erweiterung, Modernisierung und Neuausrichtung von Standorten an, die das Unternehmen seit 2011 unter anderem in Deutschland, Europa und Asien realisiert hat. So gab das Unternehmen erst vor drei Wochen Investitionspläne von 30 Millionen Euro in den Zeiss Innovation Hub am Karlsruhe Institute of Technology (KIT) bekannt. Dort wird Zeiss ein neues gemeinsam mit dem KIT genutztes, 12.000 m² großes Innovationsgebäude auf dem Campus Nord errichten. Der Baubeginn ist für Frühjahr 2018 vorgesehen.



„Als weltweiter Technologieführer geht es uns bei unseren Investitionen darum, die vorhandenen Potenziale in unseren Wachstumsmärkten zu nutzen“, erläutert Prof. Dr. Michael Kaschke, Vorsitzender des Konzernvorstands der Carl Zeiss AG. „Dazu brauchen wir eine noch stärkere Präsenz und eine noch bessere Vernetzung an den Innovationshotspots.“ In Jena bedeute dies eine enge Kooperation mit Einrichtungen wie der Friedrich-Schiller-Universität, der Ernst-Abbe-Hochschule, der TU Ilmenau, Fachhochschulen der Region sowie ortsansässigen Instituten, wie denen der Max-Planck-Gesellschaft, beziehe aber auch Partnerunternehmen sowie lokale Zulieferer mit ein.





Foto v.l.n.r: Dr. Albrecht Schröter, Oberbürgermeister der Stadt Jena, Prof. Dr. Michael Kaschke, Vorsitzende des Konzernvorstands der Carl Zeiss AG, und Wolfgang Tiefensee, der Thüringische Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft stellten die Pläne in Jena vor.



„Wir werden mit diesen Investitionen unsere Attraktivität als Arbeitgeber für die besten Talente, als Ausbildungsunternehmen für den Nachwuchs und als Kooperationspartner für Wirtschaft und Wissenschaft sichern und werden so auch in Zukunft bestmöglich für den Erfolg unserer Kunden mit unseren Produkten und Lösungen arbeiten“, führte Kaschke weiter aus. Ein besonderes Augenmerk liegt am neuen Standort auch darauf, eine dynamische Wachstumsumgebung für Start-up-Unternehmen zu schaffen.



Jena ist mit insgesamt 2.000 Mitarbeitern bereits heute der weltweit zweitgrößte Standort. Auf dem zu erwerbenden, 80.000 m² großen und zum Teil ungenutzten Gelände, will Zeiss einen „integrierten Hightech-Komplex errichten, der durch seine Modernität, Offenheit und die dort entwickelte und gefertigte Technologie Strahlkraft für die Hochtechnologie- und Wissenschaftsstadt Jena hat“.



„Die bisherige Infrastruktur in Lichtenhain wird unseren Anforderungen und denen unserer Kunden, Partner und Mitarbeiter nicht mehr gerecht und das Gebäude in Jena-Göschwitz ist durch das rasante Wachstum der Carl Zeiss Meditec AG mittlerweile viel zu klein“, so Kaschke. Synergiepotenziale am neuen Standort sieht der Zeiss Vorstandsvorsitzende auch mit dem Schwesterunternehmen Schott, insbesondere bei der Umsetzung eines nachhaltigeren Energieversorgungskonzeptes, der Logistik sowie anderen Infrastrukturleistungen.



„Das Vorhaben ist eine gute Nachricht für Thüringen und die Stadt Jena“, betonte der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow. „Mit Investitionen von über 300 Millionen Euro in den Hightech-Standort Jena richtet sich das Unternehmen auf die Zukunft aus und sichert so seine internationale Wettbewerbsfähigkeit. Wir erwarten dadurch auch viele Impulse für die Wissenschaft und die Wirtschaft unseres Landes.“



Das Land Thüringen und die Stadt Jena haben für das Vorhaben umfangreiche Unterstützung im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten zugesagt. Gemeinsam mit der Stadt geht es u.a. darum, neue Verkehrsanbindungen und Parkflächen zu schaffen, sowie ein nachhaltiges Energieversorgungskonzept sicherzustellen. Die Bauarbeiten auf dem Areal sollen nach den dazugehörigen Baurechts- und Anhörungsverfahren im Jahr 2019 beginnen und Ende 2023 weitestgehend abgeschlossen sein. Das alte Zeiss Gelände wird der Freistaat über die LEG entwickeln.