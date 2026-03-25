Zeil-Upgrade: Luigs bringt ESG-saniertes Bürohaus vollvermietet auf den Markt

In den letzten Monaten hat die Luigs Real Estate das Bürogebäude Zeil 29–31 in Frankfurts Toplage umfassend modernisiert und ESG-konform neu ausgerichtet. Die rund 3.250 m² große Immobilie ist inzwischen vollständig vermietet und soll nun planmäßig im zweiten Quartal 2026 institutionellen Investoren angeboten werden.

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Der Projektentwickler hatte das Büroobjekt Ende 2024 erworben und eine ESG-konforme Revitalisierung angekündigt [wir berichteten]. Zu den Maßnahmen zählen unter anderem eine neue Fassadendämmung, Dreifachverglasung sowie ein hybrides Heizsystem mit Wärmepumpe. Ziel war es, Energieverbrauch und Emissionen zu senken und gleichzeitig die Zukunftsfähigkeit des Objekts zu erhöhen.



Die Immobilie befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Konstablerwache und profitiert von hoher Passantenfrequenz sowie einer sehr guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Auch die Nähe zu Behörden und Gerichten stärkt den Standort.



Die Flächen sind laut Luigs vollständig vermietet, vor allem an Kanzleien und medizinische Nutzer. Diese Mieterstruktur sorgt für stabile Einnahmen und reduziert Fluktuationsrisiken. Ergänzt wird das Konzept durch moderne Grundrisse und nutzerorientierte Aufenthaltsqualitäten.