Zehn Hotels für Hotel Design Award 2022 nominiert

Für die Auszeichnung „Hotel Design Award 2022“, die im Rahmen des 196+ Forum Mailand am Montag, 6. Juni verliehen wird, hat die zehnköpfige Fachjury unter 15 Bewerbern aus neun europäischen Ländern zehn Hotels nominiert.

.

Zu den Kriterien für die Preisvergabe gehören die Originalität des Architektur- und Designkonzeptes, die damit einhergehende architektonische Qualität des Gebäudes und der Fassade sowie die Gestaltung der Inneneinrichtung. Im Fokus steht dabei der Gestaltungsansatz und das damit verbundene „story telling“ für ein überzeugendes Hotelkonzept.



Unter den zehn Nominierten befinden sich je drei Häuser aus Italien und Österreich sowie je ein Hotel aus Dänemark, Griechenland, Kroatien und der Schweiz. „Unter den zehn nominierten Hotels aus insgesamt sechs europäischen Ländern befinden sich alle vier Ferienhotels, die am Wettbewerb teilnehmen, sowie sechs Stadthotels. Alle Nominierten haben über den gestalterischen Ansatz einen Bezug zum Standort und der Destination hergestellt, einige eher hintergründig, andere ausdrucksvoller. Für die interdisziplinär besetzte Jury wird es daher wieder eine Herausforderung drei eindeutige Finalisten zu bestimmen„, so Jury-Vorsitzender Andreas Martin.



„Die Bewerbungen ließen sich in vielen Kategorien klar beurteilen, doch gerade das in die Jahre gekommene Schlagwort ´story telling´ führte zu einer regen Diskussion innerhalb der Jury: Sollte dieser Punkt ein auch lokal unabhängiges Thema markant, grell und unübersehbar aufgreifen oder ist nicht gerade die unaufgeregte Integration lokaler Besonderheiten als Designkonzept herausragender, das dem Gast ein authentisches Erlebnis in der Region bietet? Die eingereichten Bewerbungen spannten den Bogen von einem zum anderen Extrem und geben so sicherlich interessante Impulse für künftige Arbeiten“, sagt Sebastian Noack, Sprecher der Jury und Head of International Project Business bei Bette.



Bei den zehn nominierten Hotels handelt es sich um folgende Häuser:

• 25hours Hotel Indre By (Dänemark, Kopenhagen)

• 25hours Hotel Piazza San Paolino (Italien, Florenz)

• Balcone di Giulietta (Italien, Verona)

• Casa Cook Samos (Griechenland, Samos)

• Hotel Gilbert (Österreich, Wien)

• Hotel TaNte FriDa (Österreich, Maria Alm)

• Radisson RED Vienna (Österreich, Wien)

• RG Naxos Hotel (Italien, Giardini-Naxos)

• Ruby Mimi Hotel & Spa (Schweiz, Zürich)

• Villa Nai 3.3 (Kroatien, Žman)



Bewerben konnten sich Hotels, die zwischen Januar 2021 und Mai dieses Jahres in Europa fertiggestellt und eröffnet wurden. Der Wettbewerb richtet sich an Architekten, Designer, Eigentümer und Entwickler von Hotels aus Europa.



Das 196+ Forum Mailand wurde im Jahr 2014 unter dem Namen „Hotel & Tourism Forum Milan“ erstmals durchgeführt. Seitdem ist es Italiens Benchmark-Veranstaltung für die Themen Investitionen und Design im Gastgewerbe. Das 196+ Forum Milan ist eine internationale Netzwerkplattform, auf der Branchenteilnehmer zusammenkommen und Ideen austauschen und umfasst eine ganztägige Konferenz mit Expertendiskussionen, interaktiven Formaten, aktuellen Fallstudien und Networking-Möglichkeiten. Die Veranstaltung findet dieses Jahr am Montag, 6. Juni in der Officina Ventura 14 statt. Ein Highlight ist die Vergabe des Hotel Design Award 2022.