Zeche Zollverein: RAG startet Umzug und aus Berlin kommt die „Jauch-Kuppel“

Auf dem Gelände des Unesco-Welterbes Zeche Zollverein in Essen herrscht in den nächsten Tagen rege Betriebsamkeit: Am 26. Oktober weiht die Folkwang-Universität ihre neue Immobilie auf Schacht 1/2/8 ein, bevor ab November die RAG AG und RAG-Stiftung mit dem Umzug von Herne nach Essen starten und die ersten Schreibtische im neuen Verwaltungssitz beziehen. Und relativ zeitnah beginnen vermutlich Anfang des Jahres die Vorarbeiten für einen spektakulären, weiteren „Bewohner“: Die als „Jauch-Kuppel“ bekanntgewordene konvexe Veranstaltungskonstruktion aus Glas und Stahl wird von Berlin ins Ruhrgebiet transportiert – um auf Zeche Zollverein als erster Eckpfeiler eines Forschungs- und Innovations-Campus zu dienen. Ähnlich dem, den das Europäische Energieforum (Euref) aktuell in Schöneberg betreibt. Investitionsvolumen: 50 Millionen Euro.

Die Kuppel, unter der Günther Jauch jahrelang sonntagabends zum Polit-Talk bat, wird auf dem Euref-Campus an der Torgauer Straße derzeit als Event-Location genutzt und soll nun in einen der Kühltürme auf Zollverein integriert werden. Inmitten der alten Industriekultur mit Gasometer, Kühltürmen und Ventilatorenhäusern will Euref-Chef Reinhard Müller einen Gründer-Campus mit Schwerpunkt Klimaschutz, Energie- und Ressourcenschonung sowie intelligente Mobilität installieren. Im Raum stehen 50 Millionen Euro Investitionskosten und 500 Arbeitsplätze. Die RAG passt mit ihrem neuen Verwaltungssitz da ziemlich gut in die „Landschaft“: Die neue, 25 Millionen Euro teure Zentrale ist von Grund auf nach höchsten Nachhaltigkeitskriterien gebaut worden und weist eine energetische Top-Bilanz auf. Bis 2019 soll der Umzug aus Herne final vollzogen sein.