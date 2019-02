Die Zechbau GmbH aus Bremen hat rund 1.650 m² Bürofläche in der Horbeller Straße 15 in Köln-Marsdorf gemietet. Das Unternehmen wird seinen Kölner Standort vom Rheinufer nach Marsdorf verlegen. Bei der Anmietung wurde der Eigentümer, der von der Lloyd Fonds AG aufgelegte Fonds „Immobilienportfolio Köln GmbH & Co. KG“, durch Colliers International beraten, der Mieter durch JLL.

.