Zech-Tochter holt Ian Gordine ins Management-Team

Die Immobilienfonds-Tochter der Zech Group hat ihr Management zum Jahresbeginn verstärkt: Ian Gordine, bisheriger Head Of Real Estate bei der Deutschen Treuwert Wealth Management GmbH, ist künftiger Head of Fund Management der DFH-Gruppe.

Ian Gordine ist seit über 20 Jahren in der internationalen Immobilienbranche tätig. Nach Universitätsabschlüssen der Volkswirtschaftslehre in Großbritannien und Frankreich, führte der Weg nach Deutschland zu einem internationalen Bauunternehmen und Projektentwickler. Weitere Stationen bei namhaften Fondsgesellschaften folgten. Hierzu gehörten u.a. bei AXA Investment Managers Deutschland GmbH, die KanAm Grund Spezialfondsgesellschaft mbH und die Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH.



Gordine verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Fondsmanagement, Asset Management und Immobilientransaktionen sowie in der Betreuung von Investoren und in der Strukturierung von Immobilienfonds. Er hat große internationale Immobilienportfolien gemanagt und mehr als 5 Milliarden Euro an Transaktionen verantwortet.