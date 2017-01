Zech steigt bei Log4Real ein und legt millionenschweres Programm auf

Es ist ein Pakt von Idee und Kapital, der Schlagkraft zu entwickeln verspricht: Der Industrie- und Logistikimmobilienentwickler Log4Real will in den nächsten drei Jahren europaweit an allen relevanten Logistikknotenpunkten neue, energieeffiziente Produktions- und Logistikkapazitäten installieren. Veranschlagt ist eine Gesamtkapazität von drei Millionen Quadratmetern für internationale institutionelle Investoren. Das ist die Idee. Das Startkapital kommt von der Bremer Zech Group, die die Mehrheit an Log4Real übernommen hat - und außerdem die Infrastruktur für das millionenschwere Investitionsprogramm liefert.

Es sollen die „Lagerhallen der Zukunft“ werden, erklärt Log4Real-CEO Christian Bischoff und macht eine ganz plausible Rechnung auf: Während Energieeffizienz und Nachhaltigkeit beim Bau, bei der Entwicklung und beim Invest von/in Büro-, Einzelhandels- und Wohnimmobilien heute vornehmste Entscheidungskriterien darstellen, scheinen technologischer Wandel und energetischer Fortschritt an Lager- und Logistikimmobilien relativ spurlos vorbei gegangen zu sein. Sprich: Die Gebäude sind weder kohlenstoffneutral, noch energieeffizient. Log4Real will nun mit dem Fokus auf Innovationen bei der Stromgewinnung und -speicherung, bei Isolierung und Dämmung, Einsparungen bei den Versorgungskosten von bis zu 40 Prozent erzielen - purer „Profit“ für die Mieter. Und ein lohnendes Invest für Investoren, die auf risikoarme Langzeitmieten zählen können - und das in aller Regel bereits, bevor die Bagger überhaupt angerollt sind. „In vielen mittelgroßen und häufig familiengeführten Unternehmen in Europa, beispielsweise im deutschen Mittelstand, vollzieht sich aktuell ein Generationswechsel. Die neue Generation von Managern hat ein starkes soziales Verantwortungsgefühl und verfolgt eine langfristige Ausrichtung. Diese Leute verstehen, wie nachhaltige und technisch fortschrittliche Immobilien ihre Leistung verbessern können und dabei ihre eigenen Werte widerspiegeln“, resümiert Christian Bischoff.



Zech gibt in den Unterfangen mit Kapital und Infrastruktur die ehrgeizige Marschroute vor: Im laufenden Jahr sollen zunächst 800.000 m² ans Netz gebracht werden; für 2018 stehen eine Million und für 2019 schließlich 1,2 Millionen Quadratmeter auf der Agenda. Das durchschnittliche Investitionsvolumen wird je nach Objekt zwischen 30 und 125 Millionen Euro rangieren. Der veranschlagte Dreijahresplan bezieht dabei explizit Mieter aus allen Branchen ein.



Die Zech Group steigt mit diesem Engagement nicht nur in den Logistikmarkt ein, sondern setzt direkt zum Höhenflug an. Es darf gemutmaßt werden, dass in Bremen durchaus damit kalkuliert wird, die jüngste Tochter sehr schnell in den Spitzenclub europäischer Logistikimmobilienentwickler einzuführen. Zumal Log4Real bis dato bereits solide in der Branche etabliert ist. Der Markt für Logistikimmobilien wird auf unbestimmte Zeit ein wachsender bleiben, ausgebremst wird er höchstens durch den chronischen Grundstücksmangel. Dem Zech-Log4Real-Deal darf Schlagkraft und Wachstum attestiert werden. Die jüngste Tochter der Bremer schlüpft übrigens unter den Mantel der Deutschen Immobilien Holding.