Zech plant Bürohaus am Grugaplatz in Essen

Die Gustav Zech Stiftung plant mit dem Zech Haus am Grugaplatz auf einem bisherigen Parkplatz in Essen Rüttenscheid ein nachhaltiges Bürohaus für die Mitarbeiter aus der Rhein-Ruhr-Region. An der Alfredstraße und direkt neben dem Atlantic Congress Hotel Essen können mit einer Bruttogeschossfläche von ca. 12.000 m² neue Arbeitsplätze für circa 450 Mitarbeiter entstehen.



.