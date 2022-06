Zech kauft Wayss & Freytag von Royal BAM

Die Royal BAM Group wird ihre Anteile an der Wayss & Freytag Ingenieurbau AG an die Zech Building SE verkaufen, die mit dem Zukauf ihre Wertschöpfungskette um das Wachstumsfeld Infrastruktur erweitert. Die entsprechenden Verträge wurden am 20. Juni unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Kartellbehörden.

Die Royal BAM Group hat bereits im vergangenen Herbst ihre Anteile an BAM Deutschland an die Zech Group verkauft. Mit den beiden Transaktionen vollzieht Royal BAM den Ausstieg aus dem deutschen Baugeschäft im Rahmen ihrer strategischen Portfolioanpassungen. Das Unternehmen wird sich künftig auf die Märkte in den Niederlanden, Großbritannien und Irland, konzentrieren, da das Unternehmen dort mehr Wettbewerbsvorteile sieht.



Das Unternehmen wird als Wayss & Freytag weitergeführt und in der auf Wachstum ausgerichteten Unternehmensstruktur der Zech Group in der neuen Sparte „Ingenieurbau“ im Geschäftsbereich Building integriert. Laut Zech werden alle Mitarbeiter in Deutschland übernommen. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von mehr als 500 Mio. Euro. Somit steigert die Zech Group ihren Umsatz erstmalig auf mehr als 4 Mrd. Euro.



„Mit dem Erwerb und der Integration von Wayss & Freytag stärken wir unsere Marktposition in Deutschland. Durch unsere großen Sparten Bau, Technik und Ingenieurbau sowie den weiteren Aktivitäten in den Sparten Integrale Planung, Systeme, Umwelt und International & Consulting können wir unser einzigartiges Leistungsportfolio als der Dienstleister rund um die Immobilie nun auch im Tief- und Ingenieurbau allen Kunden anbieten. Das unternehmensweite Partnering-Modell Smart Construction bietet unseren Kunden mit dem stark erweiterten Wertschöpfungsprofil eine erheblich vergrößerte Palette von Dienstleistungen schnittstellenfrei aus einer Hand.“, sagt Zech-Vorstand Harald Supper.