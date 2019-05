Zech kauft Bremer Parkhaus Mitte für 16,7 Mio. Euro

Nach zweijährigen Verhandlungen über den Verkauf des städtischen Parkhauses Mitte kann die Gustav-Zech-Stiftung das Objekt vom Senat kaufen. Als Kaufpreis wurden 16,7 Mio. Euro vereinbart. Bis Mitte Mai soll der Kaufvertrag auch notariell besiegelt sein.

.

Zu den Auflagen des Senats an Zech gehört, das Parkhaus zügig und auf eigenen Kosten abzureißen sowie das geplante Gebäude innerhalb von 30 Monaten nach Abschluss des Kaufvertrages fertig zu stellen. Im Gegenzug verpflichtet sich die Stadt Bremen, dem Käufer entsprechend schnell das notwendige Planungs- und Baurecht zu verschaffen.



Zech plant, das Parkhaus in der Pelzerstraße 40 abzureißen und auf dem Grundstück eine Immobilie mit 21 .000 m² Einzelhandels- und Büroflächen in den unteren sowie Wohnungen in den oberen Etagen neu zu bauen. Durch Anbindung des Gebäudes an die Flächen von Kaufhof soll dann eine City-Galerie entsteht. Die architektonische Gestaltung des neuen Gebäudes ist derzeit noch offen. Laut Bausenator Joachim Lohse signalisiert die Umgestaltung des Ensembles den Beginn einer städtebaulichen Neugestaltung der Bremer Innenstadt mit stärkerer Betonung des historischen Stadtgrundrisses und mehr Wohnraum in der Bremer City.