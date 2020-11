Zech Group erweitert Vorstand um Dr. Andreas Muschter

Dr. Andreas Muschter

© Zech Group SE

Dr. Andreas Muschter erweitert ab dem 1. Februar 2021 den Vorstand der Zech Group SE. Gleichzeitig wird er auch Vorstand bei der DIH AG und wird den Geschäftsbereich Real Estate in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand Rainer Eichholz führen.

.

„Wir freuen uns, mit Herrn Dr. Andreas Muschter einen ausgewiesenen Immobilienprofi für die Zech Group gewonnen zu haben. Mit seiner hervorragenden Immobilien-, Fonds-, Finanzierungs- und Managementexpertise wird er unseren Vorstand bereichern und auf eine breitere Basis stellen. Nicht zuletzt seine internationalen Erfahrungen werden uns bei der Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs Real Estate helfen,“ erläutert Kurt Zech, Vorstandsvorsitzender der Zech Group SE, die Erweiterung des Vorstands.



Dr. Andreas Muschter wechselt von The Student Hotel, einem europaweit tätigen Entwickler, Betreiber und Investor von Hotels, studentischem Wohnen und Coworking-Spaces, zur Zech Group. Davor war er bis Mitte 2020 Vorstandsvorsitzender der Commerz Real, die er erfolgreich zu einem führenden deutschen und internationalen Assetmanager entwickelte und zuletzt den Fokus auf die Transformation des Unternehmens zum nachhaltigen digitalen Assetmanager sowie Akquisitionen legte. In den Jahren 2009 bis 2013 war er bereits Finanzvorstand. Der promovierte Jurist verantwortete zuvor die M&A-Aktivitäten der Commerzbank Gruppe.



„Die Zech Group hat im Geschäftsbereich Real Estate eine einzigartige Beteiligungsstruktur, deren erfolgreiche Entwicklung mich stets beeindruckt hat. Ich freue mich darauf, zusammen mit diesen hervorragenden Köpfen an der Weiterentwicklung der Immobilienaktivitäten mitwirken zu können,“ kommentiert Muschter seinen Wechsel zur Zech Group.