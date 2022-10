Zech feiert Richtfest im Heidelberg Innovation Park

Am Dienstag lud die Gustav Zech Stiftung Management GmbH (GZS) als Projektentwicklerin zum Richtfest für das Büro- und Laborgebäude im Heidelberg Innovation Park (HIP) ein. Auf dem Baufeld B 2.2 entsteht ein modernes Büro- und Laborgebäude im Passivhausstandard mit rund 6.300 m² Bruttogrundfläche.

.