Edge Technologies hat den Großauftrag zur Realisierung des Projekts Edge Suedkreuz Berlin an Zech Building vergeben. Der Vertrag zur schlüsselfertigen Errichtung des Gebäudeensembles am Berliner Bahnhof Südkreuz wurde unterzeichnet. Edge Suedkreuz Berlin entsteht in einer nachhaltigen modularen

Fotos: EDGE/de Winder/xoio



[…]