ZBI steigt in Grazer KS1 Tower-Projekt ein

Die ZBI engagiert sich gemeinsam mit der KS Group im Rahmen eines Joint Ventures erneut in Österreich. Das neue Wohnbauprojekt mit 197 Mietwohnungen und sieben Gewerbeeinheiten auf 20.000 m² ist nach Fertigstellung fast energieautark. Das nachhaltige Joint-Venture-Projekt wurde im Rahmen eines Off-Market-Deals für den offenen Immobilien-Publikums-AIF der ZBI erworben.

