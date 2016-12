ZBI Professional 10 verlängert Zeichnungsfrist

Für den im Frühjahr in den Vertrieb gestarteten ZBI Professional hat das Fondshaus die Zeichnungsfrist per KVG-Beschlusss vom 24. Oktober verlängert. Ursprünglich wollte ZBI seinen neuen Wohnimmobilienfonds bis zum 31. Dezember ausplatziert haben. Der neue Platzierungszeitraum des Immobilienfonds geht nun bis zum 30. September 2017. Laut Prospektnachtrag ist eine Verlängerung bis zum 31. Dezember 2017 möglich. Laut des Fondshaus liegt das aktuelle Platzierungsvolumen inzwischen bei über 40 Mio. Euro.

.

Der Fonds investiert wie seine Vorgänger in deutschen Metropolregionen. Der Fokus liegt auf Wohnimmobilien, insbesondere in der Hauptstadt. Grundsätzlich ist der Erwerb von Gewerbeimmobilien aber auch nicht ausgeschlossen. Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung befanden sich noch keine Anlageobjekte im Portfolio. Angestrebt wird laut Prospekt eine breite Streuung über verschiedene Standorten und Objekte. Laut des Unternehmens hat der ZBI Professional 10 inzwischen zwei diversifierte Portfolios mit insgesamt 1.140 Wohnungen sowie 20 Gewerbeeinheiten in Nürnberg (Nürnberg Porftfolio), Flensburg und Rendsburg (Nordstern Portfolio) mit einer gesamten Wohnmietfläche von über 67.000 m² im Bestand. Zudem hat das Fondsmangement nach eigenen Angaben ganz aktuell ein Portfolio in Werder (Havel) beurkundet zu dem es aber noch keine weiteren Details gibt.



Während der Fondslaufzeit betragen die prognostizierten Auszahlungen laut ZBI vor Steuern 3 Prozent p. a. im Jahr 2016 und sollen bis zum Jahr 2022 auf 5 Prozent p. a. ansteigen. Die geplante Laufzeit liegt bei 6 Jahren ab Fondsschließung.