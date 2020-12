ZBI kauft Wiener Wohnprojekt von Süba

Der zweite deutsche Fondsmanager, der in dieser Woche auf dem Wiener Wohnungsmarkt aktiv wird: Die ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe hat für ihren offenen Immobilienfonds UniImmo: Wohnen ZBI ein wohnwirtschaftliches Neubauprojekt im 23. Wiener Bezirk im Rahmen einer Off-Market-Transaktion vom Wiener Projektentwickler Süba AG erworben. Der Verkauf erfolgte in Form eines Forward-Asset-Deals. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Neben der ZBI setzte auch Hamburg Trust für seinen Fonds „DomiciliumInvest 15 Austria“ auf die österreichische Landeshauptstadt [Eyemaxx verkauft Wiener Apartmentkomplex an Hamburg Trust].

Das von der ZBI erworbene Neubauprojekt liegt in der Breitenfurter Straße 178-182. Neben einem sehr attraktiven Wohnungsmix aus vorrangig 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen bietet das rund 17.500 m² umfassende Wohnprojekt für die zukünftigen Bewohner ein breites Angebot und eine gute Verfügbarkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln, Supermärkten und lokalen Geschäften sowie Freizeiteinrichtungen. Ein besonderes Qualitätsmerkmal stellt das innovative Energiekonzept dar, welches mittels Erdwärmepumpen, Photovoltaikanlagen und einer energetisch optimierten Gebäudestruktur die Betriebskosten für die Nutzer auf einem sehr niedrigen Niveau halten soll. Zukunftsorientiert sind auch die Ladestationen für E-Autos bei den Fahrzeugstellplätzen. Das Projekt ist öko-zertifiziert durch die ÖGNI – Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft.



„Das von der Süba AG entwickelte Wohnprojekt in der Breitenfurter Straße bietet durch seine attraktive Lage sowie die effiziente und nachhaltige Ausgestaltung eine optimale Erweiterung unseres planmäßigen Engagements in Österreich. An der auch in Krisenzeiten stabilen Assetklasse Wohnimmobilien interessierte Anleger können Anteile am UniImmo: Wohnen ZBI bei den Volksbanken in Österreich noch bis 29. Januar 2021 erwerben“, so Christian Reißing, Vorstand Fondsmanagement/Projektentwicklung der ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe.



Nach dem im Mai dieses Jahres erfolgten Erwerb der Projektentwicklung „Wohngarten“ mit rund 35.300 m² Nutzfläche im 11. Bezirk Wiens konnte die ZBI mit der Breitenfurter Straße nun bereits zum zweiten Mal in Wien aktiv werden und sich ein weiteres großvolumiges Neubauprojekt in der österreichischen Bundeshauptstadt sichern.



„Das Wohnbauprojekt in der Breitenfurter Straße wird die Mikrolage im 23. Bezirk noch weiter aufwerten und den zukünftigen Bewohnern ein tolles Wohnerlebnis in effizienten und gut durchdachten Grundrissen bieten", freut sich Heinz Fletzberger, Vorstand der Süba AG.



„Der erfolgreiche Verkauf dieses spannenden Wohnneubauprojekts an die ZBI freut uns sehr und zeigt das weiterhin große Interesse der Investoren am österreichischen Wohninvestmentmarkt. Neben Top-Büroobjekten, Logistikimmobilien und Nahversorgungszentren sind gerade auch die als Corona-resistent eingeschätzten Wohnneubauprojekte ganz oben auf der Einkaufsliste vieler Investoren gereiht. Insbesondere aufgrund des teilweisen Rückzugs einiger Investoren aus krisengebeutelten Gewerbeinvestments sehen wir hier auch zukünftig noch Druck auf die Renditen bzw. steigende Preise“, sagt Markus Mendel, Geschäftsführer der EHL Investment Consulting.