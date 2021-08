ZBI gewinnt Jörg Gardemann als Leiter Immobilienrecht

Jörg Gardemann

Seit dem 1. Juli 2021 ist Jörg Gardemann Leiter für Immobilienrecht der ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe. Der neu geschaffene Bereich wird von Gardemann geführt und soll die rechtlichen Themenfelder Miet- und Grundstücksrecht, Transaktions- und Finanzierungsrecht und Projektentwicklung mit dem Fokus auf Bau- und Architektenrecht verantworten.

„Ziel ist der Ausbau eines immobilienrechtlichen Kompetenzzentrums der ZBI und somit eine Erhöhung der Selbstlösungskompetenz“, so Jörg Kotzenbauer, CEO der ZBI Zentral Immobilien Gruppe. „Wir freuen uns, mit Herrn Gardemann einen Experten im Bereich Immobilienrecht gewonnen zu haben. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in Disziplinen wie Bestandsverwaltung, Immobilienbeteiligungen und Betreuung von In- und Auslandsimmobilien, bringt er zahlreiche Kompetenzen für den Aufbau der neuen Fachabteilung mit. Wir sind überzeugt, damit sowohl die Rechtsanliegen unserer Mieter schneller bearbeiten zu können als auch die rechtliche Organisation unserer Transaktionen und Projektentwicklungen noch effizienter gestalten zu können, um dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Wir wünschen Herrn Gardemann einen guten Start bei uns.“



Der studierte Jurist war zuletzt als Partner in der Kanzlei Buse PartGmbB tätig und hat die ZBI auch in der Vergangenheit bei Transaktionen beraten. Des Weiteren war er dort einige Jahre Practice Group Leader im Bereich Immobilienrecht. Gardemann verfügt außerdem über Berufserfahrung als Syndikusrechtsanwalt und Fachbereichsleiter Immobilien der Commerzbank AG in Frankfurt am Main.