ZBI feiert Spatenstich für High Five in Linz

Die ZBI Gruppe hat am 14. Juni 2023 gemeinsam mit Projektpartnern den ersten Spatenstich für das Leuchtturmprojekt „High Five“ in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz gesetzt. Auf einem 3.600 m² großen Grundstück am Bulgariplatz entsteht ein moderner Wohnturm mit 328 Wohnungen, großzügigen Grünflächen auf insgesamt vier Dachterrassen und einer belebten Erdgeschosszone durch Gewerbenutzung.

Das High Five wird im Auftrag der ZBI Gruppe von einer Projektentwicklungsgemeinschaft aus STC Development und der Roombuus Gruppe errichtet. Das nachhaltige Neubauprojekt mit rund 15.000 m² Wohnnutzfläche war im Juli 2022 in Form eines Forward-Funding-Deals für den offenen Immobilien-Publikums-AIF UniImmo: Wohnen ZBI erworben worden [wir berichteten]. Die Fertigstellung ist für 2025 geplant.



„Dieses visionäre Projekt in unserem Entwicklungsportfolio in Österreich überzeugt durch die nachhaltige Bauweise und zeichnet sich zudem durch die besondere Architektur und hervorragende Wohnlage aus. Das 21-stöckige Wohnhochhaus wird das Stadtbild von Linz maßgeblich prägen. Mit diesem Landmark-Projekt entsteht hochwertiger Wohnraum in einer dynamischen Umgebung, die einen modernen, urbanen und nachhaltigen Lebensstil neu definiert“, sagt Christian Reißing, Chief Development Officer der ZBI Gruppe.



Das Nachhaltigkeitskonzept von High Five umfasst moderne Energiespar- und Versorgungssysteme, umweltfreundliche Materialien sowie innovative Technologien zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks. Darüber hinaus wird die ÖGNI-Zertifizierung in Gold angestrebt. Mit insgesamt 1.500 m² intensiv begrünten Dachterrassen soll die Lebensqualität durch ein angenehmes Mikroklima erhöht werden.



Mit dem Ziel, attraktiven Wohnraum zu schaffen, wird nach Fertigstellung ein breites Angebot an unterschiedlichen Wohnungsgrößen mit intelligent und effizient gestalteten Grundrissen zur Verfügung stehen. Alle Wohnungen sind architektonisch hell und offen konzipiert und mit Balkon, Loggia oder Terrasse ausgestattet. Die im Erdgeschoss vorgesehenen Gewerbeflächen sollen für eine attraktive Belebung des Wohnturms sorgen.