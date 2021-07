ZBI kauft erstes Wohnprojekt in Graz

Die ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe aus Erlangen weitet ihr Engagement in Österreich aus. Nachdem das Unternehmen im Mai 2020 mit dem Kauf des größten Wohnprojekts in Wien in der Alpenrepublik debütierte [wir berichteten] und sich wenige Monate ein weiteres Wohnprojekt in der Hauptstadt sicherte [wir berichteten], erwirbt ZBI nun erstmals ein Projekt in Graz. Es handelt sich um einen Neubau mit 208 Mietwohnungen in den „Reininghaus Gründen“, dem größten Stadtentwicklungsgebiet der steiermärkischen Landeshauptstadt. Verkäufer ist ein Joint-Venture aus Mischek Bauträger und Be-Wo Wohnbau und Grundstücksverwertungsgesellschaft mbH. Die Fertigstellung und der Erstbezug des zentral gelegenen Projekts sind für das vierte Quartal 2023 geplant.

