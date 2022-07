ZBI erwirbt Wohnprojekt â€žHigh Fiveâ€œ in Linz

Die ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe investiert zum ersten Mal in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz und erwirbt für ihren offenen Immobilien-Publikums-AIF „UniImmo: Wohnen ZBI“ das Leuchtturmprojekt „High Five“. Der Ankauf erfolgte in Form eines Forward-Funding-Deals.

.