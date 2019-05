ZBI erwirbt Neubau-Quartiersentwicklung Salucci-Höfe in Esslingen

Für das Projekt „Salucci Höfe“ in Esslingen am Neckar ist gestern der Spatenstich erfolgt. Nicht der einzige Grund für den Projektentwickler zu feiern, denn der Endinvestor ist auch bereits gefunden: Die ZBI Fondsmanagement AG hat im Rahmen einer Forward-Deal-Struktur den projektierten Geschosswohnungsbau an der Weilstraße für den Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Wohnen ZBI von der Godel Planen und Bauen GmbH & Co. KG erworben.

Künftig bieten dort insgesamt 126 Mietwohnungen mit einer Wohnfläche von ca. 10.170 m², darunter frei finanzierte Wohnungen, Wohnungen für mittlere Einkommensbezieher und Wohnungen mit öffentlicher Förderung, den in der Region Stuttgart dringend benötigten neuen Wohnraum. Des Weiteren entstehen u. a. eine Kindertagesstätte, Flächen für Senioren-Wohngemeinschaften sowie ein Quartierstreff mit Café eines regionalen sozialen Trägers. Die Fertigstellung ist für Sommer/Herbst 2021 geplant.



„Wir freuen uns, dass wir mit dem Projekt ,Salucci‘ in der wachstumsstarken Region Stuttgart unser nachhaltiges Projektentwicklungs-Portfolio weiter ausbauen können. Mit der Godel Unternehmensgruppe setzen wir dabei auf einen verlässlichen und in der Region Stuttgart gut vernetzten Bauträger“, sagt Christian Reißing, Vorstand Projektentwicklung der ZBI Fondsmanagement AG.



E&G Real Estate vermittelte die Transaktion zwischen der Godel Unternehmensgruppe als Verkäufer und der ZBI als Käufer im Rahmen eines exklusiven Verkaufsmandates.