Zara stellt erstmals neues Store-Konzept im Alexa in Berlin vor

Nachdem Zara innerhalb des Alexa auf der Grunerstraße 20 umgezogen ist und die Verkaufsfläche umgebaut hat, eröffnete Zara am 19. Juli seine Pforten zu einem neuen, innovativen Store. Auf zwei Ebenen mit über 3.000 m² Mietfläche (GLA) wird die Inditex-Tochter ein neuartiges Ladenkonzept in Deutschland vorstellen. Unter anderem erleichtern und verkürzen etwa die neuen Self-Checkout-Kassen den Bezahlvorgang in dem modern eingerichteten Shop.

.

Als Standort des größten Media Markt Berlins und des Future-Stores von Intersport zeigt sich das Alexa am Alexanderplatz mit dem neuen und großen Shop von Zara wieder als attraktive Einzelhandelslagen. Nach Zählungen von JLL passieren stündlich im Schnitt 7.145 Menschen den Alexanderplatz. Dies entspricht einer Zunahme von mehr als 25 Prozent im Vergleich zu den Durchschnittswerten der letzten fünf Jahre.