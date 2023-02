Zara Flagship-Store im Minto eröffnet

Das spanische Mode-Unternehmen Zara hat am 23. Februar 2023 planmäßig einen neuen Flagship-Store im Mönchengladbacher Shopping-Center Minto eröffnet. Auf rund 3.000 m² Mietfläche setzt Zara das neueste Design-Konzept der Marke um, das erstmalig in Spanien implementiert worden ist. Im vergangenen November hatte das Unternehmen die Eröffnung seines Flagship-Stores bekanntgegeben [wir berichteten]. Eigentümer und Vermieter des Minto ist URW.

