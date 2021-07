ZAR verkauft milliardenschweres Portfolio an Aggregate

Die ZAR Real Estate Holding hat zum 30. Juni ein Teilportfolio bestehend aus 10 Projekten zu 100 % veräußert. Auf Käuferseite steht u.a. Aggregate Holdings, die sich 85 % an den Projekten gesichert haben.

.

„Dieser Teilverkauf gibt uns die Möglichkeit unser Unternehmen auf das nächste Level zu heben. Wir werden in den kommenden Jahren städtebaulich nachhaltige Bauvorhaben realisieren und langfristig einen eigenen Bestand aufbauen“, sagt Zar Geschäftsführer Daniel Argyrakis. Das Unternehmen behält mit Abschluss des Verkaufs aktuell nur noch fünf Projekte im Portfolio.



Das verkaufte Projektportfolio umfasst eine Grundstücksfläche von 1,2 Mio. Quadratmetern. Fünf Projektentwicklungen liegen in Berlin, vier in Düsseldorf und eine in Frankfurt. Der Bruttoentwicklungswert (GDV) liegt bei rund 4,5 Mrd. Euro, wobei Immobilien mit einem Wert von rund 2,5 Mrd. Euro nach der Fertigstellung im Bestand (Build & Hold) verbleiben sollen. Zar hatte sich in den vergangenen Jahren im Bereich der Baurechtschaffung etabliert. So wurde auch bei den nun veräußerten Projekten die baurechtliche Entwicklung signifikant vorangetrieben, zum Teil bis hin zur Baugenehmigung.



Für Benjamin Lee, CFO von Aggregate Holdings, war die Akquisition eine großartige Gelegenheit, hochwertige und gut gelegene Immobilien in Berlin, Düsseldorf und Frankfurt zu erwerben. Nach Fertigstellung des erweiterten Build & Hold-Portfolios werden sich die kombinierten Mieteinnahmen auf ca. 225 Million Euro belaufen.



Zum Build & Hold-Portfolio zählen insbesondere die drei Projekte in der Hauptstadt. Diese liegen in der Nähe des Flughafens Berlin Brandenburg und im südöstlichen Wohngebiet Treptow-Köpenick. Der Baustart ist ab 2022 geplant. Erst kürzlich hatte der Investor sein Portfolio in Berlin mit dem Kauf des ehemaligen Kudamm-Karrees vom Entwickler Cells aufgestockt, das jetzt unter dem Namen Fürst vermarktet wird.